“Standard licht optie in contract revelatie Belfodil”

Standard heeft besloten de optie in het contract van spits Ishak Belfodil te lichten. Daardoor licht de Algerijn nu één jaar langer vast, tot de zomer van 2018. Dat maakte de Waalse krant La Dernière Heure bekend, al is het nieuws voorlopig nog niet bevestigd door de Rouches.

Heel veel tijd had Belfodil niet nodig om zieltjes te winnen in de Vurige Stede. De sterke aanvaller kwam al 21 keer in actie voor Standard en was al goed voor 9 goals en 4 assists. Belfodil had echter slechts een contract tot het einde van het seizoen in Luik, met optie op een bijkomend jaar. Die zou nu dus gelicht worden.