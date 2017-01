Wordt BK veldrijden materiaalslag? Ook Wout van Aert denkt aan dubbele fietswissel

Het parcours van het Belgisch kampioenschap veldrijden bestaat uit twee delen. Een stuk van 380 meter waarop geploeterd moet worden op het strand van Oostende. En een stuk van zo'n 2.000 meter in het gras op de Wellingtonrenbaan. Twee totaal verschillende ondergronden. En dus zou de materiaalkeuze wel eens erg belangrijk kunnen zijn.

Ik zie een mooi parcours waarop de sterkste wint, de meest complete renner ook Sven Nys

Paul Herygers bevond zich woensdag op het parcours. “De materiaalpost is ideaal gelegen”, vertelde hij. “Bij het opdraaien én het verlaten van het strand. Ik zou het aandurven om twee keer per ronde van banden te wisselen. Zandtubes voor het strand en rhino’s voor de renbaan. Het gedeelte op de hippodroom ligt er glibberig bij. Daar moet je dus kiezen voor tubes met een grof profiel. Maar als je met diezelfde tubes naar het strand gaat, dan rij je je benen kapot. Mocht ik aan de start staan, dan zou ik vertrekken met ‘zandvriendelijke’ tubes om te vermijden dat je na tweehonderd meter al van fiets moet wisselen. Maar eens je een eerste keer door het zand bent gegaan, doe je er goed aan om twee keer per ronde te wisselen. Banden met profiel voor de passage op de renbaan, gladde tubes voor het zand. ”

Sven Nys deelt die mening. “Maar hoeveel tijd verlies je per fietswissel? Dat zijn allemaal zaken die je in overweging moet nemen. Het wordt een interessante denkoefening. Je zal moeten kijken hoe het met het weer en de ondergrond is. Je gaat een keuze moeten maken. Welke risico's wil je als renner nemen. Eens die keuze gemaakt is, moet je daar bij blijven en niet meer twijfelen.”

Wout van Aert: "Twee verschillende omlopen"

Wereldkampioen Wout van Aert zakte gisterenmiddag reeds naar Oostende af en maakte van de gelegenheid gebruik om tussen nieuwelingen en junioren door al even van h et parcours te proeven. “Een heel zwaar én tegelijk héél mooi parcours”, reageerde de wereldkampioen op Sporza. “Het zijn eigenlijk twee verschillende omlopen.Eerst is het een beetje Koksijde in het zand en dan in de Hippodroom is het Ruddervoorde. Schuiven en glijden op techniek. Het is iets heel uniek.”

"En de brug is toch straf. Het gaat echt wel heel snel als je het zand induikt. Ik had de neiging om aan mijn remmen te komen, maar dat mag natuurlijk niet. De kunst is om je gewicht goed achteraan te leggen. Het zal sowieso spektakel opleveren. En ik stel mij de vraag of we er niet goed aan doen om twee keer per ronde van fiets te wisselen.”

Sven Nys: “De toekomstige kam­pioen zal sterk én slim moeten zijn"

Hoe ver ze zondag zullen moeten lopen? Ook Nys kan het niet voorspellen. “Toen ik ’s ochtends over het strand wandelde, lag het zand nat en kon je ver geraken. Enkele uren later was het zand zodanig kapotgereden, dat je nauwelijks kon fietsen. De strook van de brug naar de vloedlijn kan je fietsen, al zullen ook daar jongens zich vastrijden. Langs de vloedlijn wordt ook gefietst, maar daarna is het een groot vraagteken. Er zal alleszins een flink eind gelopen moeten worden. Maar ik verwacht meer van het verlaten van het strand. Die brug is enorm lastig. Als je daar doortrekt, kan je een verschil maken.”

Maar over de essentie valt niet te discussiëren, vindt Nys. “De toekomstige kam­pioen zal sterk én slim moeten zijn. Op het strand zal vooral de power worden aangesproken. De brug is lastig en tegelijk iets wat we nooit eerder hebben meegemaakt. Het is onvoorstelbaar met wat voor een snelheid we op het strand aankomen. Maar ik zie vooral mogelijkheden wanneer de renners vanop het strand de brug oprijden. De zone op de hippodroom is dan weer technisch. Dat maakt dat er moet worden gedoseerd. Wie op het strand te heftig tekeergaat, zal fouten maken op de renbaan. Dat het een zware wedstrijd wordt, staat nu al vast. En een unieke: die imposante brug, de passage over het strand...”