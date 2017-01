Na deugddoende vakanties in Roemenië en de Malediven vertoeft Axel Witsel nog eens in België. Aangezien hij weldra naar zijn nieuwe, Chinese club Tianjin Quanjian trekt voor zijn eerste oefenkamp, wou hij nog wat tijd doorbrengen met de familie. Al werkte hij zich gisteren ook in het zweet in de praktijk van Mario Innaurato, de voormalige fysiektrainer van de nationale ploeg.