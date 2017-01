CLUBNIEUWS. Oulare mag alweer beschikken, topclubs vertrekken op stage

Gedaan met de kerst- en winterpret: het is weer bittere ernst voor de topclubs. Zowel Club Brugge, Anderlecht als AA Gent stappen vandaag op het vliegtuig richting Spanje met maar één doel: in topvorm aan de tweede seizoenshelft beginnen.

RSC ANDERLECHT

Ook Anderlecht vertrekt vandaag op stage naar Spanje: niet toevallig naar La Manga, al jarenlang de uitvalsbasis voor de winterstage. In principe is er plaats voorzien voor 22 spelers, maar de transfercaroussel komt stilaan op gang.

Zo mogen Hamdi Harbaoui (morgen wellicht van Charleroi), Nathan Kabasele (moet weg, maar moet wennen aan het idee dat enkel 1B-teams hem willen) en eeuwige belofte Oswal Alvarez niet mee. Diego Capel krijgt wel een ticket, maar de Spanjaard bereikte in zijn thuisland een persoonlijk akkoord met Deportivo La Coruña. Aangezien RSCA deze zomer niet meer dan 200.000 euro voor de flankspeler betaalde aan Genua en hij maar vier keer in de basis stond, is een transfer met een kleine winstmarge zeker een optie.

Dennis Appiah reist ook mee, net als Andy Najar. De eerste werd in het voorjaar geopereerd aan een scheenbeenblessure, maar zijn revalidatie gaat de goeie kant op. Najar werd door Honduras gelukkig niet opgeroepen voor de Central America Cup eind januari, want met Kara, Hanni en Acheampong trekken al drie spelers naar de Afrika Cup.

Henen in plaats van Iseka

Voorlopig zijn er nog geen transfers afgerond. De Zweedse spits Mikael Ishak van Randers, die nu geblesseerd is, lijkt geen prioriteit meer. Schotse media linkten ook tweevoudig Rode Duivel Dedryck Boyata aan Anderlecht. Paars-wit weet dat de verdediger van Celtic op de markt is, maar ondernam (nog) geen verdere stappen.

Wie ook niet in La Manga verwacht wordt, is Aaron Leya Iseka. De spits traint nog altijd mee met Marseille, maar de Zuid-Fransen gaven opnieuw aan dat hij weg moet. Ze wachten wel tot maandag, want topspits Gomis is dit weekend nog geschorst tegen Toulouse. Marseille wil in zijn plaats trouwens gewezen Anderlecht-talent David Henen overnemen van Everton, maar die ziet voorlopig meer in een uitleenbeurt aan Lille.

CLUB BRUGGE

Deze namiddag vertrekt Club Brugge al voor de vierde keer naar Sotogrande, Zuid-Spanje. Of Bolingoli en Storm, die de landskam­pioen graag wil verhuren, en Bruzzese meereizen, was gisteren nog onduidelijk. De nieuwe doelman Horvath is wel van de partij. In de groep ook zes jongeren. “Een onderdeel van onze jeugdpolitiek”, bevestigt assistent-coach Philippe Clement.

De vakanties zijn achter de rug: Ruud Vormer is terug uit Oman, Izquierdoland – het Tomorrowland van José Izquierdo in Colombia – sloot zijn deuren, Björn Engels bereidde zich in Tenerife voor op een jaar zonder blessures maar met een baby, enzovoort. Vandaag blaast landskampioen Club Brugge verzamelen om 12 uur, om 16 uur wordt vanuit Brussel met Brussels Airlines gevlogen naar Malaga. Zo’n 125 km zuidelijker ligt Sotogrande. Daar bereidt de landskam­pioen zich tot 14 januari voor op het tweede deel van de competitie – alles samen goed voor dertien trainingen en ook twee oefenmatchen tegen Duitse eersteklassers. Op maandag 9 januari wordt er tegen Werder Bremen gespeeld, op donderdag 12 januari volgt een partij tegen Freiburg. In maart volgt wellicht nog een derde stage, tussen het einde van de reguliere competitie en de start van de play-offs.

Hoeveel spelers vanavond hun intrek nemen in het viersterren hotel Almenara, was gisteren nog niet helemaal duidelijk. Eén speler is er alvast niet meer bij: Felipe Gedoz. Zoals bekend wil men het liefst de jongeren Nikola Storm en Boli Bolingoli verhuren, “en wat vandaag nog niet is, kan morgen wel zijn.” Mogelijk wordt er ook een oplossing gezocht voor Sébastien Bruzzese, die door de komst van Ethan Horvath doelman op overschot is geworden. Terwijl het ook nog onduidelijk is of nieuwe spits Strandberg al mee op stage trekt, komt de Colombiaanse centrale verdediger Germán Mera pas in de zomer over. Diens landgenoot, rechtsachter Helibelton Palacios, wordt na zijn medische testen wel verwacht op de stage.

Op het vliegtuig straks ook zes zogenaamde trainees: naast de drie jongeren die al het hele seizoen met de A-kern trainen – Thibault Vlietinck, Terry ­Osei-Berkoe en Ahmed Touba – mogen ook Laurent Lemoine, Jellert Van Landschoot en Niels Verburgh nog eens proeven van het werk bij de groten. ”

KAA GENT

AA Gent vertrekt vanmorgen met liefst vijf doelmannen, maar slechts twee aanvallers (Perbet en Kalu) vanuit Deurne naar Oliva Nova. De Malinese spits Kalifa Coulibaly is immers bij de definitieve selectie van zijn land voor de Afrika Cup in Gabon.

Coulibaly maakte al deel uit van de 26-koppige voorselectie van Mali, maar na een stage werd hij door bondscoach Alain Giresse ook behouden op de definitieve lijst van 23 spelers, net als Mamoutou Ndiaye van Antwerp uit 1B. De definitieve selectie is een flinke aderlating voor de Buffalo’s, want ze moeten hun topschutter in Europa minstens twee wedstrijden missen: tegen Charleroi en Lokeren. In het slechtste geval, mocht Mali de finale of de wedstrijd voor de derde plaats spelen, komen daar nog de toppers tegen Club Brugge en Zulte Waregem bij. De spelers van AA Gent overnachtten gisteren al samen in de buurt van Antwerpen, maar pas vandaag op Spaanse bodem wordt er voor het eerst getraind. Nieuwkomers Lovre Kalinic (doelman) en Samuel Kalu (spits) zijn van de partij. Benieuwd hoe zij de trainingsarbeid verteren, want afgelopen zomer had de Zweedse doelman Rinne toch even nodig om zich aan te passen.

Keeper te veel

De Buffalo’s zoeken na de komst van Kalinic – met zijn 3,1 miljoen euro hun duurste speler ooit – nog een oplossing voor zeker één van hun doelmannen. Met Kalinic, Rinne, Thoelen, Vandenbussche en de weliswaar nog niet speelgerechtigde 16-jarige Youn Czekanowicz, heeft AA Gent momenteel vijf doelmannen in zijn A-kern.

De club is ook met de toekomst bezig. De Buffalo’s trokken de 16-jarige IJslandse middenvelder Dagur Dan Thórhallsson aan. Hij speelde 17 wedstrijden voor de U17 van IJsland en komt over van Haukar Hafnarfjördur. Hij komt uiteraard nog niet in aanmerking voor de A-kern.

ZULTE WAREGEM

De Senegalees Babacar Gueye (foto) van het Duitse Hannover is de eerste winteraankoop van Zulte Waregem. De spits meldt zich vandaag bij CEO Eddy Cordier en tekent dan zijn contract tot het einde van het seizoen. Ook AA Gent was de aanvaller, die eerder voor het Franse Troyes uitkwam, op het spoor. “Het is de bedoeling dat hij morgen (vandaag, nvdr.) zijn medische testen aflegt. Als die goed zijn, zetten we alles definitief op papier en traint hij al een keer mee net voor ons vertrek naar Spanje.”

De komst van targetspits Gueye betekent dat zowel Oulare als Vetokele de komende dagen zullen vertrekken. “Er is uit binnen- en buitenland belangstelling voor deze jongens. Voor Vetokele is Sint-Truiden al langer in de running.”

Vanmiddag wordt in een gesprek tussen Cordier en trainer Dury beslist of beide overbodige aanvallers nog meegaan op stage. Ook Bryan Verboom is op weg naar de uitgang. Een paar Portugese clubs, maar vooral het Franse Guingamp lonken naar de linksachter, die de concurrentiestrijd verloor met Hamalainen. Ook deze transfer zou eerstdaags afgerond worden.

Naast Gueye is ook verdediger Yoan Severin (19) in beeld. De Fransman speelt bij Juventus B en zou een half seizoen geleend kunnen worden.