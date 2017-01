Solidariteitsactie Robbe De Hert is meteen groot succes: al 15.000 euro opgehaald

Antwerpen - Nadat verhalen over de financiële en fysieke problemen van Robbe De Hert in het nieuws kwamen stampten twee Vlamingen een crowdfunding uit de grond. Ondertussen werd al bijna 16.000 euro ingezameld.

LEES OOK. Robbe De Hert is ontroerd door de actie: “Zalig dat mensen zoiets voor mij willen doen”

“Ik las op Facebook heel wat negatieve reacties op de problemen waar Robbe mee zit”, vertelt Francine Lemaire (60) uit Vlimmeren. “Daartussen stond ook een berichtje van Sven Heusequin. Die stelde voor een crowdfunding te organiseren.” Francine en Sven kwamen in contact en gisterenavond was via de website gofundme.com al meer dan 15.000 euro ingezameld. Geld dat moet dienen om de laatste docufilm van De Hert, Hollywood aan de Schelde, af te werken.

Guido, de man van Francine Lemaire en een Gaston Berghmans-lookalike, speelde mee in Zware Jongens. Foto: rr

“Forum bieden”

“Ik heb geen speciale band met De Hert”, zegt Heusequin, een student uit Merchtem. “Ik wilde gewoon een forum bieden aan mensen die met hem meeleven.”

Francine op haar beurt kent de gevierde Antwerpse regisseur al lang. “Robbe kwam altijd in café De Boerinnekes op de Franklin Rooseveltplaats, waar mijn man dertig jaar als kelner heeft gewerkt”, vertelt ze. “Mijn man Guido leek als twee druppels water op Gaston Berghmans”, legt Francine uit. “Gaston kwam ook geregeld in De Boerinnekes. Op een dag waren die twee aan het zwanzen dat ze van kledij zouden wisselen. Dat Gaston kelner zou spelen en mijn man klant. Robbe hoorde dat en maakte het groter, hij nam mijn man op in zijn film Zware Jongens (waarin Gaston Berghmans een van de hoofdrollen vertolkte, red.). Guido speelde kelner in de Fouquets.”

Eind jaren 80 verloren Francine en haar man het contact met De Hert. “Maar nu ik dit zag, wilde ik iets doen. Ik ben er zeker van dat Robbe mij zich nog wel zal herinneren. Ik hoop dan ook hem nog eens te horen of te zien.”

www.gofundme.com/help-robbe-de-hert