Club Brugge haalt Zweedse spits en leent Bruzesse, Mechele en Bolingoli uit

Club Brugge heeft donderdagochtend zijn tweede wintertransfer afgerond. Na de Amerikaanse keeper Horvath haalt de Belgische landskampioen nu ook de jonge Zweedse spits Carlos Strandberg binnen. Bruzesse, Mechele en Bolingoli worden dan weer uitgeleend aan STVV.

De Strandberg, die volgende week 22 wordt, komt over van het Russische CSKA Moskou en tekent een contract tot 2021 bij Blauw-Zwart. “Carlos Strandberg werd al langer gevolgd door de Brugse scouts”, vertelt Club Brugge op zijn site. “De Zweedse belofteninternational zal mee afreizen op stage naar het Spaanse Sotogrande om daar kennis te maken met zijn ploegmaats en de staf. Na de stage wordt in functie van de omstandigheden bekeken of Strandberg een half seizoen uitgeleend wordt of bij de selectie blijft.”

Strandberg ruilde in 2015 het Zweedse BK Häcken in voor het Russische CSKA Moskou. Daar kon hij zich dit seizoen na twee eerdere uitleenbeurten niet doorzetten. Hij stond dit seizoen één competitiematch in de basis bij de Russen. In 217 competitieminuten scoorde hij er twee goals. In de Champions League stond hij dit seizoen 97 minuten op het veld.

Bruzesse, Mechele en Bolingoli uitgeleend aan STVV

Na de komst van de Amerikaanse doelman Horvath is reservedoelman Bruzesse gedegradeerd naar derde keeper. Hij wordt uitgeleend aan STVV, dat Dutoit verloor aan Oostende. Ook Brandon Mechele en Boli Bolingoli worden uitgeleend aan de Limburgers. De drie spelers worden uitgeleend tot het einde van dit seizoen, zonder aankoopoptie.

Voor Nikola Storm lopen er gesprekken met het Nederlandse Willem II en OH Leuven voor een uitleenbeurt.