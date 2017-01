Raak je nooit uit bed? Het ligt niet aan jou

Ben je een echte nachtuil die graag tot in de vroege uurtjes voor de televisie hangt of de dansvloer onveilig maakt? Dan ben je misschien wel 's nachts geboren. Psychologen van de Cleveland State University hebben ontdekt dat het specifieke tijdstip waarop je geboren bent, bepaalt of je een vroege vogel of een nachtuil bent.

Het klinkt misschien als een fabeltje, maar psychologen van Cleveland State University hebben aangetoond dat het specifieke uur waarop je geboren bent wel degelijk bepaalt of je een ochtendmens of avondmens bent. Zo zouden personen die 's morgensvroeg geboren zijn zonder probleem elke ochtend opnieuw monter uit bed stappen, terwijl personen die 's nachts geboren zijn liever lekker lang in bed blijven.

Voor hun onderzoek onderwierpen de psychologen een grote groep studenten zowel 's morgens als 's namiddags aan mentale proeven. Hun resultaten werden vervolgens vergeleken met het tijdstip waarop ze geboren waren. Daaruit bleek dat de studenten die 's morgens geboren waren veel beter scoorden op de proeven die ze 's morgens hadden afgelegd en omgekeerd.

Maar dat is zeker niet het enige onderscheid tussen de zogenaamde vroege vogels en de nachtuilen. Een reeks andere onderzoeken heeft in het verleden al uitgewezen dat nachtuilen over het algemeen intelligenter, creatiever en nieuwsgieriger zijn, maar dat ze daarentegen ook gevoeliger zijn voor depressies, ADHD en stemmingswisselingen.