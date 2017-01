Bestuurder vergeet waar hij BMW parkeerde en vindt wagen pas na 6 maanden terug

De politie van het Britse Manchester trok op onderzoek uit omdat een wagen duidelijk al een tijdje geparkeerd stond in de parkeergarage naast het stadion van Manchester City. Groot was hun verbazing toen bleek dat de eigenaar al een halfjaar op zoek was naar zijn voertuig, maar niet wist waar het geparkeerd stond.

De vriend had de wagen in juni geleend en was ermee van Schotland naar Manchester gereden om een concert bij te wonen in het Etihad Stadium. Hij parkeerde de BMW in een parkeergarage naast het stadion, maar kon zich na het optreden niet meer herinneren in welke garage precies.

Ondanks verwoede pogingen en trips langs alle parkeergarages in de buurt, vond de vriend geen spoor van de wagen. De eigenaar mailde nog wat rond, maar tevergeefs: hij meldde het voertuig als verloren of gestolen bij de politie.

We can't imagine what the ticket machine is going to say when they finally put the ticket in - £££££££££££££££££££££££££££££ — GMP City Centre (@GMPCityCentre) 31 december 2016

Tot vorige vrijdag, toen enkele agenten het verlaten voertuig opmerkten en besloten te na te gaan wie de eigenaar kon zijn. Toen ze zagen dat hij als verloren/gestolen was opgegeven, belden ze de eigenaar met het heuglijke nieuws.

Of de eigenaar de kosten voor 6 maanden parking moet betalen, weten we niet. Ze worden in elk geval geschat op een slordige 6.000 euro, wat nog altijd een pak minder is dan de prijs van een BMW.