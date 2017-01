Dit is de beste vakantiejob ooit: 3.500 euro voor drie weken op cruise en drie Instagrams per dag

Rederij Royal Caribbean International heeft een vacature gepost die iedere lezer meteen doet wegdromen. Het cruisebedrijf neemt je drie weken mee op evenveel verschillende cruises. Het enige wat je moet doen? Enkele Instagramfoto’s per dag posten.

De jobomschrijving luidt als volgt:

Post 3 foto’s op Instagram per dag op elke cruise, waaronder

Een mooi zicht (van de zee, de haven, de horizon, het schip ...)

Een fantastische ervaring (aan boord of op excursie)

Een fantastisch persoon (iemand met een leuk verhaal die je aan boord ontmoet, iemand van de crew met een unieke rol of een local die je tijdens een excursie leerde kennen)

Aan minimaal 3 excursies deelnemen per cruise, of een totaal van 9 excursies over de hele trip

Elke dag Instagrams posten en zo andere Instagrammers aanbevelingen doen voor elke bestemming

Drie verschillende cruiseschepen brengen je achtereenvolgens naar Beijing, New York en Barcelona. Kandidaten moeten “experts zijn in Instagram en een perfecte kennis hebben van alle 23 filters”, laat het bedrijf weten. Een uniform is niet inbegrepen, dus “je brengt best je eigen slippers mee.”

We’re looking for an #ExtraordinaryExplorer for a 3 week Instagram Intern-ship next summer! The candidate will sail the seas capturing incredible content and uncovering amazing stories. Want to apply? Post an extraordinary travel photo or video on Instagram, tagging @RoyalCaribbeanUK and using #ExtraordinaryExplorer! Applicants must be 21 and over. T&C’s apply: https://www.royalcaribbean.co.uk/extraordinary-intern-ship/ Een foto die is geplaatst door Royal Caribbean UK (@royalcaribbeanuk) op 3 Jan 2017 om 2:46 PST

Solliciteren voor de bijzondere vakantiejob die ook nog eens 3.500 euro oplevert, kan tot 31 januari en enkel via Instagram. Kandidaten moeten hun beste reisfoto posten met de hashtag #ExtraordinaryExplorer en @RoyalCaribbeanUK taggen in je foto.