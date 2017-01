Deze jongen die het opnam voor Britney Spears ziet er nu helemaal anders uit

We keren even terug naar 2007: Britney Spears schoor haar hoofd kaal en de Amerikaanse Chris Crocker nam het voor haar op in een YouTube-filmpje dat inmiddels al meer dan 65.000 keer is bekeken. Vandaag ziet de jongeman, die zijn echte naam verborgen houdt, er onherkenbaar uit.

Tien jaar geleden ging het niet goed met popster Britney Spears. Ze scheidde van Kevin Federline, kampte met een drugsverslaving, verloor het hoederecht over haar twee zoontjes en schoor in een opwelling haar hoofd kaal. Op dat moment ging ook superfan Chris Crocker door een hel, zo bewees hij in een filmpje op YouTube met hoog dramagehalte. “Leave Britney Alone”, smeekte hij al huilend aan de kijkers.

Een foto die is geplaatst door Chris Crocker (@itschriscrocker) op 28 Dec 2016 om 11:32 PST

Vandaag is de man 29 jaar en nog steeds actief op de sociale media, al zou je hem niet herkennen. De halflange blonde haren zijn verdwenen, net als de passie voor Britney, en hij heeft een baard. De man heeft nu een korte, bruine coupe. Hij blikt zelf met de glimlach terug op het filmpje dat van hem een internetsensatie maakte en parodieert het af en toe.