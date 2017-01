Engelsen lachen met ‘dab’ van Courtois, lof voor Spurs-Belgen na nederlaag Chelsea

Woensdagavond riepen de Spurs-Belgen de zegereeks van Chelsea een halt toe. In de Engelse pers is er lof voor de drie ex-spelers van Beerschot. Vooral Toby Alderweireld krijgt een pluim voor het neutraliseren van Engels topschutter Diego Costa. Tegelijk wordt er dan weer gelachen met de onorthodoxe pose van Thibaut Courtois bij het tweede doelpunt van Dele Alli. “Is dat een dab?”

Foto: REUTERS

Goede punten na de zinderende 2-0 van woensdagavond zijn er voor alle Spurs-Belgen, met Toby Alderweireld voorop. De Rode Duivel scoort dan ook een mooie zeven op tien in zowat alle Engelse kranten. “Hij deed het geweldig door Diego Costa te dwingen dieper terug te vallen in balbezit”, weet Goal.com. Ook The Mirror prijst Alderweireld omdat hij de topschutter van de Engelse Premier League in toom wist te houden. The Telegraph ziet wel één puntje van kritiek: “Hij is nog op de terugweg uit blessure en zag eruit alsof hij een paar keer te laat kwam”, schrijft het Engelse dagblad, om hem vervolgens toch een prima quotering te geven.

Die is er ook voor Jan Vertonghen en Mousa Dembélé, beiden ook sterk op White Hart Lane. “Vertonghen pakte uit met een paar stevige tackles en droeg ook aanvallend zijn steentje bij met zijn voorwaartse passing”, aldus The Telegraph. “Met vertrouwen aan de bal, droeg veel bij aan beide kanten van het veld. Hield Pedro helemaal uit de match”, zag ook Goal.com. Dembélé krijgt vooral lof omwille van zijn kwaliteiten in balbezit. “Al had hij ook een aantal uitstekende interventies in huis”, vult The Mirror aan.

De ‘dab’ van Courtois

De ‘dab’ van Courtois. Foto: AP

Thibaut Courtois, die samen met Eden Hazard met Chelsea voor het eerst verloor na een historische reeks van dertien opeenvolgende zeges, had volgens sommigen boter op het hoofd bij de tweede goal van Dele Alli. The Daily Mail steekt met een knipoog de draak met onze nationale nummer één door naar zijn pose te verwijzen als een ‘dab’, de dansbeweging die in het voetbal geïntroduceerd werd door Paul Pogba. “Het is waarschijnlijk niet het beste idee de populaire dansbeweging te doen als je een kopbal probeert te pakken. Toch is dat precies wat Courtois leek te doen bij de tweede goal van Alli. Ook al was hij dan waarschijnlijk niet echt aan het ‘dabben’, kunnen we voor de toekomst dan toch een andere manier van keepen voorstellen?”

Pogba viert zijn goal met een dab. Foto: EPA

Goal.com houdt het neutraler. “Courtois had misschien van zijn lijn kunnen komen op de voorzet voor het tweede doelpunt van Alli. Nu stond hij in niemandsland.” Volgens The Telegraph had Courtois dan weer helemaal geen schuld aan de 2-0. “Hij maakte maar weinig kans tegen de kopballen van Alli”, klinkt het. Ook The Mirror ziet geen graten in de prestatie van Courtois.

Eden Hazard krijgt lof omdat hij enkele goede kansen versierde - maar het Engelse journaille wijst er wel fijntjes op dat de Rode Duivel toch niet tot scoren kwam. “Hij was de meest dreigende speler van Chelsea. Gladder dan een aal als hij op verdedigers afrent, maar hij miste wel een kopbal van dichtbij”, schrijft The Telegraph. “Hazard miste al vroeg in de match een grote kans die hij maar centimeters naast de verste paal schoof. Dat zette de toon voor een frustrerende avond“, weet Goal.com.