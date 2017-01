Anderlecht heeft nieuwe spits beet

Anderlecht heeft zijn gewenste spits te pakken. De 24-jarige Zweedse spits Isaac Kiese Thelin wordt voor de rest van het seizoen geleend van het Franse Girondins Bordeaux. Hij legde donderdagmiddag in Brussel met succes medische tests af. Thelin stapt vanavond met de rest van de selectie op het vliegtuig richting La Manga voor de winterstage van Anderlecht.

Thelin is tienvoudig Zweeds international en kwam dit seizoen maar mondjesmaat aan spelen toe bij Bordeaux. De spits verzamelde dit seizoen nog maar twee basisplaatsen en kwam evenveel keer tot scoren.

Foto: AFP

Thelin brak door bij het Zweedse Norrköping FK, waarna hij weggekocht werd door Malmö FF. Daarmee speelde hij in de Champions League. Thelin was ook één van de grote helden in de onverwachte EK-zege voor de Zweedse U21. Sinds zijn transfer naar Bordeaux in 2015 kon de spits echter niet meer op een zekere basisplek rekenen. Daarom aasde hij de voorbije zomer op een vertrek. Eerst werd AEK Athene nog genoemd als gegadigde, maar het wordt dus Anderlecht.

Paars-wit had eerder al aangekondigd dat het deze transferperiode werk wilde maken van een nieuwe spits. Nu Hamdi Harbaoui op weg lijkt naar Charleroi, bleef er met Lukasz Teodorczyk immers maar één echte spits over in de Brusselse A-kern.