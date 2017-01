Zo ziet het peloton eruit in 2017: 17 nieuwe outfits van de WorldTour

Team Sunweb, de opvolger van Team Giant - Alpecin, heeft donderdag als voorlaatste WorldTour-ploeg zijn nieuwe outfit voor 2017 voorgesteld. Sunweb kiest voor de kleuren zwart en wit. Niet verrassend, want maar liefst 11 van de 18 WorldTour-teams hebben zwart als één van de hoofdkleuren van hun outfit. Ook wit blijft populair in het peloton. Ook rood en blauw zijn frequent aanwezig. Op de definitieve trui van Trek-Segafredo is het nog wachten tot 13 januari.