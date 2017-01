Vrouw aan boom gebonden en geveld door dodelijke mieren nadat ze valselijk beschuldigd werd van autodiefstal

Een 52-jarige vrouw uit Bolivia die onterecht beschuldigd werd van diefstal, is door de lokale bevolking als straf aan een boom vol giftige mieren gebonden. Ze werd nog bevrijd door de politie, maar stierf in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De feiten speelden zich af op oudjaar in Caranavi, een stad in Bolivia. De vrouw was samen met haar kinderen -een zoon en dochter van 22 en 28- naar het dorp afgereisd om er een openstaande schuld af te lossen. Het drietal werd door plaatselijke bevolking geviseerd en beschuldigd van autodiefstal. Als straf werden ze aan een boom vastgebonden.

De boom was een Palo Santo, een type dat aan de kust van Zuid-Amerika groeit en de favoriete woonplaats is van Braziliaanse vuurmieren, gekend om hun extreem pijnlijke beten. Op een foto die verspreid werd door een lokaal radiostation zijn twee van de drie slachtoffers bij de boom te zien terwijl de lokale bevolking toekijkt.

De politie kwam ter plaatse en was van mening was dat de drie geen verdacht gedrag vertoonden. Het trio werd bevrijd, maar de 52-jarige moeder was er het ergst aan toe. Ze was in haar luchtpijp gebeten en haar keel was zo hard opgezwollen, dat ze met ernstige ademhalingsproblemen te kampen had. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gevoerd, maar overleed daar aan haar verwondingen.

Eén van de vermoedelijke daders werd intussen gearresteerd.