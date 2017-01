Standard stuurt huurling terug naar Monaco zonder ook maar één minuut speeltijd

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Veel meer kan er niet verkeerd gaan bij een uitleenbeurt dan die van Farès Bahlouli aan Standard. Het jonge Franse talent kwam over van AS Monaco om meer aan spelen toe te komen, maar hij kwam letterlijk geen minuut in actie. De Rouches hebben hem nu een half jaar eerder dan gepland weer naar Frankrijk gestuurd. “Ik heb er toch veel bijgeleerd”, probeerde hij zich nog recht te houden in een reactie aan een plaatselijke krant.

Farès Bahlouli zal dus nooit in actie komen voor de club die hem zes maanden geleden huurde van Monaco. Meer zelfs, de 21-jarige aanvallende middenvelder traint alweer mee met zijn moederclub. “Het is hem niet helemaal vergaan zoals we dachten in België’, reageerde Monaco-trainer Leonardo Jardim op zijn vervroegde terugkeer. “Bahlouli is een kwaliteitsspeler die speeltijd nodig heeft om weer op niveau te komen.”

In een reactie aan een plaatselijke krant probeerde Bahlouli zich nog enigszins recht te houden. “Yannick Ferrera had me zijn project voorgesteld. Onder hem speelde ik een vriendschappelijke match tegen Marseille, maar hij werd meteen daarna ontslagen. Zijn opvolger (Jankovic, nvdr) vertelde me dat ik niet in zijn spel paste omdat het team niet de kwaliteiten had om zelf het spel te maken en we vooral zouden moeten verdedigen.”

De Fransman ziet zowaar nog een positieve kant aan zijn uitleenbeurt. Naar eigen zeggen heeft hij vooruitgang geboekt in Luik. “Ik heb met een dieetkundige gesproken en we hebben een specifiek menu samengesteld dat zijn vruchten al heeft afgeworpen. Mijn ervaring in België heeft me dus mijn lichaam beter leren kennen.”