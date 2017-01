“Wie langs een drukke weg woont, heeft meer kans om dement te worden”

Wie langs een drukke weg woont, loopt meer risico om dement te worden. Dat blijkt althans uit een Canadees onderzoek, verschenen in het wetenschappelijk blad The Lancet.

Een team wetenschappers, verbonden aan de Public Health Ontario, volgde elf jaar lang iets minder dan twee miljoen inwoners van de Canadese provincie. Door de jaren heen ontwikkelden 243.611 proefpersonen een vorm van dementie, zo tonen de onderzoeksresultaten aan. De vorsers deden een opvallende ontdekking: de ziekte kwam het meest voor bij mannen en vrouwen die dicht bij een drukke weg wonen.

In cijfers: wie binnen een straal van vijftig meter bij een drukke baan woont, heeft volgens de wetenschappers zo’n zeven procent meer kans om de ziekte te krijgen. Mensen die vijftig tot honderd meter van een drukke weg wonen, lopen al een kleiner risico maar dat bedraagt toch nog vier procent. Dames en heren die honderd tot tweehonderd meter van druk verkeer wonen, zouden volgens de vorsers twee procent meer risico lopen op dementie dan wie niet in de nabijheid van drukke straten woont.

Volgens de onderzoekers kunnen lawaai, fijne deeltjes door onder meer bandenslijtage en stikstofoxiden de grotere gevoeligheid voor de ziekte verklaren. “Er is nog meer onderzoek nodig om het verband tussen de risicofactoren en de ziekte te verduidelijken en al dan niet te bevestigen”, zegt hoofdonderzoeker Hong Chen.

Professoren van verschillende universiteiten achten het mogelijk dat druk verkeer een rol speelt bij het ontwikkelen van de ziekte. Een van hen is Tom Dening, verbonden aan de universiteit van Nottingham in Groot-Brittannië. “Het is aannemelijk dat luchtvervuiling door uitlaatgassen een nefast effect kan hebben op de hersenen”, zegt hij.