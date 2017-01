49 regenboogstoelen in nieuw stadion van Orlando herdenken slachtoffers van aanslag

49 stoelen in een nieuw voetbalstadium van Orlando hebben de kleuren van de regenboog gekregen. Daarmee willen de medewerkers van de Orlando City Soccer Club een ode brengen aan de 49 slachtoffers die vorig jaar vielen in een aanslag op een nachtclub in hun stad.

De slachtoffers en hun families komen samen om te rouwen voor de gestorven jongeren uit de schietpartij in de nachtclub Pulse. Foto: EPA

Op 12 juni 2016 viel een Amerikaan van Afghaanse origine de holebi nachtclub ‘Pulse’ binnen in Orlando, in de Amerikaanse staat Florida. De dader, Omar Mateen, richtte er een bloedbad aan met 200 kogels en er vielen uiteindelijk 49 doden en 53 gewonden te betreuren. De man had zijn trouw gezworen aan terreurgroep Islamitische Staat.

De regenboogkleuren staan symbool voor de LGBT gemeenschap: holebi’s verenigen zich onder de kleurrijke vlaggen. Ook tijdens de rouwperiode voor de slachtoffers van de schietpartij in Orlando staan deze rode, oranje, gele, groene, blauwe en paarse kleuren centraal. Dat hebben ze op een mooie manier in de zitjes in het nieuwe voetbalstadium geïncorporeerd.

De Orlando City voetbalclub heeft daarmee een permanent eerbetoon voorzien voor de slachtoffers van de aanslag. De 49 gekleurde zitjes werden op 5 januari plechtig onthuld. “De vijf rijen van acht in rood, oranje, geel, groen en blauw, en de ene rij van negen in het standaard paars, zullen elke wedstrijd gevuld worden, voor iedereen van overal, aan standaard ticketprijs”, zegt de woordvoerder van Orlando City. Elke stoel staat in sectie 12, een verwijzing naar de datum van de schietpartij, en draagt een sticker met de mededeling “Orlando United”.

Always a part of our new home. #OrlandoUnited pic.twitter.com/S28OQd8nmG — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) 4 januari 2017

Dit is niet de eerste keer dat Orlando City een eerbetoon brengt aan de slachtoffers. Op 18 juni legden ze de match tegen San Jose Earthquakes stil op de 49ste minuut om één minuut stilte te houden.