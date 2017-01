Manchester City-trainer Guardiola: “Kompany traint opnieuw maar zal nog niet spelen”

Vincent Kompany heeft de trainingen bij zijn club Manchester City hervat. Het bekerduel tegen West Ham komt wel nog te vroeg.

Pep Guardiola, coach van de Citizens, sprak donderdag met de media. De Spanjaard had het onder meer over zijn geblesseerde aanvoerder. “Kompany traint opnieuw, maar hij is niet klaar om morgen te spelen”, zei de succestrainer.

Vincent Kompany viel op 19 november uit tijdens de competitiematch tegen Crystal Palace (1-2 zege). In die wedstrijd botste hij met zijn doelman Claudio Bravo. Enkele dagen later maakte City bekend dat de 30-jarige skipper van de Rode Duivels een knieblessure had opgelopen. Zijn afwezigheid werd op vier tot zes weken geschat.

Manchester City speelt vrijdagavond op het veld van West Ham in het kader van de derde ronde in de FA Cup.