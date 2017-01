Man die 9 zwarten doodde in kerk: “Laat het duidelijk zijn, ik heb hier geen spijt van”

De 22-jarige Amerikaan die in 2015 een bloedbad aangericht heeft in een kerk in Charleston, schreef in het dagboek dat hij in de gevangenis bijhield dat hij geen moment spijt heeft van zijn daden. Dat nieuw bewijsmateriaal heeft de openbaar aanklager woensdag aangedragen op het proces tegen Dylann Roof. De man riskeert de doodstraf.

Foto: AFP

Er bestaat helemaal geen twijfel over de schuld van Dylann Roof. De 22-jarige Amerikaan stapte in 2015 een Afrikaanse kerk in Charleston binnen en schoot er negen zwarten dood. “Hij doodde hen puur voor hun huidskleur”, zei openbaar aanklager Nathan Williams. “Hij keek goed rond in de kerk vol onschuldige mensen en doodde hen voor hun kwetsbaarheid en om anderen ook aan te zetten tot geweld.”

De schuldvraag werd in december al beantwoord: ja, Roof is schuldig aan moord uit haat. Nu rest nog de bepaling van de strafmaat, en daarvoor had Williams nog een belangrijk element achter de hand gehouden. “Tijdens zijn periode in de gevangenis had Roof een dagboek bijgehouden. Zes weken na de aanslag schreef hij daarin nog dat hij geen moment spijt had van wat hij gedaan had.”

“Roof schreef over zijn haat voor andere rassen en sprak zijn verlangen uit om chaos te creëren. Hij had naar eigen zeggen geregeld spijt van de dingen die hij moest laten omdat hij in de cel zat, maar dat hij op diezelfde momenten ook weer voelde waarom hij de moorden gepleegd had. En dan wist ik weer dat ik iets moest doen. Het was het waard, schreef hij dan.”

Voor de openbaar aanklager is het een uitgemaakte zaak: Roof verdient de doodstraf. Aan de jury om zich daar de komende dagen en weken over te buigen.

Foto: EPA