Vertonghen: “Mensen bekijken Tottenham nu op een andere manier”

Tottenham Hotspur kwam vorig jaar al dicht bij de titel in Engeland en zette woensdagavond zijn status als titelpretendent kracht bij door de zegereeks van Chelsea af te breken. Op White Hart Lane werd het 2-0, de vijfde zege op rij al voor The Spurs. “Ik denk dat we sterker staan dan vorig jaar”, vertelde Rode Duivel Jan Vertonghen aan de Engelse krant The Mirror.

Dertien matchen op rij had Chelsea al weten te winnen, maar op White Hart Lane leden The Blues een verdiende nederlaag. Tottenham Hotspur, met Rode Duivels Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé in de basis, bleek te sterk. “We zijn een thuisreputatie aan het opbouwen en het voelt goed de grote ploegen te kloppen”, aldus Vertonghen. “Het is een goed teken dat we zoveel vooruitgang maken. Misschien dacht iedereen wel aan de start van het seizoen dat het we gewaagd zouden zijn aan de andere teams, maar je ziet nu toch dat er zich een duidelijke top zes aftekent.”

“Dat betekent dat je je rechtstreekse concurrenten moet kloppen, zeker thuis, en dat hebben we nu al twee keer gedaan nadat we eerder ook al wonnen van Manchester City. Dat voelt goed en we worden sterker en sterker.” Vertonghen merkt naar eigen zeggen ook dat het respect voor The Spurs groeit. “Vorig jaar maakten we al een statement door mee te doen om de titel en hopelijk kunnen we dat nu opnieuw doen. Mensen bekijken ons nu op een andere manier.”

Sterker dan vorig jaar dankzij vierde ex-Beerschotter

Bovendien is de nummer drie van de Premier League nog versterkt, weet Vertonghen. De Londense club haalde vorige zomer de portefeuille boven voor jongens als Moussa Sissoko (Newcastle), Vincent Janssen (AZ) en Victor Wanyama (Southampton). Vooral die laatste, net zoals Alderweireld, Dembélé en Vertonghen een ex-speler van Beerschot, is een heuse versterking op het middenveld. “Ik denk dat we sterker staan dan vorig jaar. Als je ziet wie er bijgekomen is en wat ze voor ons betekenen, hoe sterk onze ploeg is, hoe sterk onze bank is... Dat is ongelofelijk. Iedereen speelt graag voor Tottenham.”

Wanyama in actie. Foto: AFP

“Ik denk dat het nipt gaat zijn voor de titel. Iedereen in de top zes maakt volgens mij kans om de titel te pakken en dat is mooi. We hebben nu al vijf keer op rij kunnen winnen. Hopelijk kunnen we nog een paar plaatsen klimmen in het klassement.”