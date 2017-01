Geen Rode Duivels in Ploeg van het Jaar van de UEFA

Brussel - De Europese Voetbalbond heeft donderdag zijn Ploeg van het Jaar 2016 bekendgemaakt. Met Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne en Yannick Carrasco waren er drie Rode Duivels bij de 40 genomineerden, maar zij schopten het uiteindelijk niet tot de beste elf.

Vier keepers, twaalf verdedigers, twaalf middenvelders en twaalf aanvallers maakten kans op een plaatsje in het team. De selectie gebeurde op basis van de prestaties bij een Europese club of bij het nationale team in 2016, nadien was het aan het publiek om te beslissen wie deel uitmaakte van het Team van het Jaar.

In doel staat Gigi Buffon, de Italiaanse veteraan krijgt het kwartet Sergio Ramos/Gerard Piqué/Leonardo Bonucci/Jérôme Boateng voor zich. Het middenveld bestaat uit Andrés Iniesta, Toni Kroos en Luka Modric, vooraan staan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Antoine Griezmann. Real Madrid is met vier spelers het best vertegenwoordigd in het elftal, rivaal Barcelona levert drie spelers.

De Ploeg van het Jaar:

Doelman: Gianluigi Buffon (Ita/Juventus)

Verdedigers: Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Gerard Piqué (Spa/FC Barcelona), Leonardo Bonucci (Ita/Juventus), Jérôme Boateng (Dui/Bayern München)

Middenvelders: Andrés Iniesta (Spa/FC Barcelona), Toni Kroos (Dui/Real Madrid), Luka Modric (Kro/Real Madrid)

Aanvallers: Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid), Lionel Messi (Arg/FC Barcelona), Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid)