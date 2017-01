Briljante goal Odjidja tegen Real bestaat nu ook in animatieversie

Op de site van de Europese voetbalbond UEFA kan momenteel gestemd worden voor de mooiste goal van de groepsfase. Tussen de genomineerden ook één Belg: Vadis Odjidja, die namens Legia Warschau een geweldig doelpunt scoorde tegen Real Madrid. Voor de gelegenheid liet de UEFA een animatieversie maken van de treffer. Knappe beelden!

Is this brilliant solo goal from Odjidja the best of the group stage?



VOTE ?? https://t.co/prZtmO5oVt#UCL @LegiaWarsawEN pic.twitter.com/OgHKmDj1VI