Racing Genk zet zinnen op olympische doelpuntenmaker

Racing Genk heeft concrete interesse voor spits Mikael Ishak van het Deense Randers. De Zweed stond al in de belangstelling van Anderlecht, maar dat vond met Thelin al een nieuwe aanvaller. Ishak scoorde afgelopen zomer nog voor zijn land op de Olympische Spelen.

Ishak is een 23-jarige aanvaller die in 71 duels 32 keer scoorde voor Randers. Hij zou tussen de 4 à 500.000 euro kosten. Eerder sprak Anderlecht al met de de Denen over een overgang, maar dat trok dus al Isaack Kiese Thelin aan (lees meer), ook al een Zweed. Een nieuwe aanvaller is geen prioriteit meer voor de Brusselaars, maar wel voor Racing Genk. Dat moet topschutter Karelis immers acht maanden missen na een ernstige blessure.

Griekse interesse

Afgelopen zomer stond Ishak al dicht bij een transfer naar het Griekse Panathinaikos, maar die ging -tot zijn grote ontgoocheling- niet door. De Grieken zouden evenwel nog steeds op de markt zijn.

Momenteel is Ishak licht geblesseerd. In zijn carrière kwam hij al uit voor het Zweedse Assyriska, het Duitse Keulen, het Zwitserse Sankt-Gallen en Parma en Crotone (beiden in Italië). Hij verzamelde al vier caps voor zijn land, waarin hij één keer scoorde. Ook op de Olympische Spelen in Rio scoorde hij voor de Zweese ploeg.