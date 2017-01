Kankerpatiëntje (8) vertedert harten van Miley Cyrus en Liam Hemsworth: “Ik moest wenen, omdat je zo mooi zong”

Zangeres Miley Cyrus en acteur Liam Hemsworth hebben kankerpatiëntje Julie Davidson een onvergetelijke kerstvakantie bezorgd. De 8-jarige Julie woont al anderhalf jaar in het kinderziekenhuis van San Diego in Californië. “En dat zal nog wel even duren”, zeggen haar ouders. Haar grote idool ontmoeten en haar passie met haar delen was altijd al haar droom.

“Een lichtpunt tijdens de kerstvakantie”, zeiden haar ouders. Julie is nog maar acht, maar moet nu al tegen een neuroblastoom vechten, een agressieve vorm van kinderkanker. Het meisje heeft een passie die ze maar wat graag met haar idool wou delen. Miley Cyrus kwam dan ook met veel plezier op bezoek bij het kind, en ze had meteen haar verloofde, acteur Liam Hemsworth, mee opgetrommeld.

Onverwacht bezoek

Aan CBS News vertelde de familie dat ze helemaal niet op de hoogte waren van de komst van de twee sterren. “Het was erg, erg lief en ook heel onverwacht”, vertelde mama Jessica. “De verpleegsters vroegen ons vooraf om wat papier bij de hand te hebben en om op onze kamer te blijven. Ik dacht: “Dat papier, dat zal voor een handtekening zijn.” Maar ik had nooit gedacht dat het voor Miley Cyrus zou zijn.”

Ook haar papa Todd was onder de indruk van hoe vriendelijk en lief Miley en haar vriend waren. “Ze wilden dat echt wel doen voor de kinderen daar, om hen blij te maken. De twee hebben dan ook bijna alle kinderen op de kankerafdeling bezocht.” Maar het was de kleine Julie die Miley niet zo snel zal vergeten.

“Je deed me huilen, omdat het zo mooi was!”

Julie had immers iets heel speciaals voor Miley in petto. De verpleegsters wisten dat hun patiëntje altijd aan het zingen was. Daarom moedigde één van hun medewerkers het meisje ook aan om voor Miley te zingen. Deze keer was het dus niet de disneyster die haar stem liet horen, maar de kleine Julie die zich aan een liedje wou wagen.

Miley luisterde dan ook met een krop in de keel naar Julie haar versie van “The Rainbow Connection”, een liedje van Kermit de kikker uit the Muppet Show. “Mijn favoriet”, zei de zangeres geëmotioneerd. Toen Julie klaar was, keek ze verbaasd, want de zangeres stond te wenen, maar Miley stelde haar meteen gerust: “Je deed me huilen omdat het zo mooi was!”

“Als ik in mijn Voice stoel zat (Cyrus is een jurylid van de Amerikaanse versie van The Voice, red.), zou ik zeker hebben omgedraaid voor jou”, zei Miley overtuigd. Ook Liam was onder de indruk: “Wow, Julie, jij bent echt geweldig”, klonk het uit de mond van de Hunger Games-acteur.

Hartverwarmende beelden

“Dit zullen we niet snel vergeten”, zeggen zowel de ouders als de supersterren zelf. Het hartverwarmende moment, dat door papa Todd op YouTube werd gedeeld, vertederde al meer dan 450.000 kijkers.