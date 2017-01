Nieuwe VTM-programma "Groeten uit" groeit uit tot nostalgische hit

Bekende Vlamingen worden met hun gezin teruggestuurd naar het jaar waarin ze twaalf waren. Dat is het opzet van de nieuwe VTM-reeks "Groeten uit". Staf Coppens en zijn familie werden terug gekatapulteerd naar het jaar 1993. Heel wat kijkers hadden de tijd van hun leven, terwijl ze zich de tijd van toen herinnerden.

Bij Staf Coppens thuis is gamen zoals in de jaren '90 een opgave, maar ook wel heel fijn. Volgens heel wat Twitteraars zijn er nog wel een aantal dingen die ze van in die tijd terug mogen invoeren. Ook wat moderne uitvindingen mogen best wel worden geschrapt.

In 1993 had ik zelfs geen tinder nodig. De speeltijd volstond. #eersteliefkes #groetenuit — Michael Vetters (@MichaelVetters) 5 januari 2017

Droomtelefoon was hét spel vroeger, echt denken da ge me (toen nog) knappe jongens aan't bellen waart ??#vtm #groetenuit — Elien Hertogs (@elienhertogss) 5 januari 2017

SPECULAAS SOPPEN IN DE KOFFIE IS LEKKERDER DAN SPECULOOSPASTA. #groetenuit — Geert Verheyen (@GeertVerheyen) 5 januari 2017

Die kleren en schoenen van #annlemmens zijn zo de max! Ik wil ook zo een jurkje ???? #groetenuit — Cathy (@Cathy_Tweet) 5 januari 2017

Heel wat Twitteraars willen het zelf ook wel eens uitproberen. "Iedereen terug naar 1993, hoe cool zou dat zijn", klinkt het.

1993: ik wil wel terug. Zalige tijd. #groetenuit — Davy De Rauw (@Slimdavy) 5 januari 2017

Het was zoooo herkenbaar! Zo leuk! Waar is den tijd toch #groetenuit — Heidi De Kinder (@DK_Heidi) 5 januari 2017

Ik wil zo ook wel ies een paar daagjes leven #groetenuit — Julie Nys (@JulieNys_) 5 januari 2017



VTM meldt dat er nog "Groeten Uit" de jaren '70 en '80 volgen.