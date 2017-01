“De transferwereld is op hol geslagen, en er is nergens een halte om af te stappen”

De tranferwereld is op hol geslagen. En het vervelende is: nergens is er een halte om af te stappen. Alsof het arrest-Bosman niet bestaat. Als club kan je er blijkbaar niet aan ontsnappen. In België sprongen, vijf dagen na de officiële start, alleen Charleroi en KV Mechelen nog niet mee in de cynische dans. Maar dat lijkt een kwestie van tijd. Je hebt de waanzinnige bedragen die rond de Chinese transfer van Axel Witsel circuleren. In ons land gaat het er alle verhoudingen in acht genomen even fel aan toe. De zoektocht naar De Verlosser is in volle gang. Nochtans: als de vorige transferperiodes in de winter iets bewijzen, is het dat ze vooral mislukte overgangen opleveren.