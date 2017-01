Zuid-Korea traint elitesoldaten om Kim Jong-un te “onthoofden”

De Zuid-Korea heeft besloten de oprichting en opleiding van een zogenaamd “decapitatie-” of “onthoofdings-korps” te versnellen. Deze elitesoldaten moeten in geval van oorlog met de noorderburen de “legerleiding” snel uitschakelen. Ze doen dit nadat de spanning in de regio een nieuw kookpunt bereikte.

Dit “onthoofdings-korps” is best een letterlijke opvatting van “de kop van de slang afkappen”. In geval van oorlog moeten die elitesoldaten zo snel mogelijk de Noord-Koreaanse leider de “legerleiding” en Kim Jong-un uitschakelen,aldus een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse Ministerie van Defensie.

Noord-Korea heeft langeafstandsraketten maar experts raken er niet uit of deze daadwerkelijk een bedreiging vormen. Foto: EPA

Er was al langer sprake van zo’n commando maar normaal had dit pas operationeel moeten zijn tegen 2019. De Zuid-Koreaanse minister van defensie stelde dat het korps “tegen eind dit jaar” in actie kan treden.

De aanleiding is een filmpje van een militaire oefening. Daarin is te zien hoe Kim Jong-un een “inval” orkestreert in het zogenaamde Blauwe Huis, de officiële werkplaats van de Zuid-Koreaanse president.

Ook stelde de Zuid-Koreaanse autoriteiten zeker te zijn dat Pyongyang dit jaar nog meer nucleaire proeven en testlanceringen van langeafstandsraketten op de planning heeft staan.

Zuid-Koreaanse media spreken van een alarmerende ontwikkeling gezien het machtsvacuüm dat ontstond na de afzetting van president Park Guen-hye. Vele opiniemakers opperen nu dat het leger misbruik maakt van de situatie om een agressievere strategie uit te tekenen.

Ondanks de wapenstilstand van 1953 zijn Noord- en Zuid-Korea nog steeds in oorlog.