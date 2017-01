Anderlecht loost Harbaoui en wil nog spelers kwijt

Nu Thelin tekende, mag Hamdi Harbaoui Anderlecht verlaten. Net als rechtsbuiten Jordan Remacle van Antwerp wordt de Tunesische spits vandaag voorgesteld bij Charleroi.

Capel ook weg?

Naast Harbaoui vertrekt bij Anderlecht misschien nog een zomertransfer. Diego Capel is weliswaar mee naar La Manga, maar heeft een akkoord met ­Deportivo La Coruña en de Spanjaarden meldden zich ook bij Van Holsbeeck. Ook Espanyol ligt op de loer. Het Braziliaanse Gremio lijkt dan weer af te haken voor Rafael Galhardo. Ze wilden de rechtsback overnemen van RSCA, maar komen niet tot een akkoord. Badji (Frankrijk of Turkije) mag dan weer niet weg zolang er geen nieuwe middenvelder is.

Gouden duo

Hamdi Harbaoui wordt voor zes maanden uitgeleend en paars-wit blijft een groot deel van zijn salaris betalen. Remacle mocht dan weer gratis weg bij 1B-club Antwerp.

Zo herenigt Charleroi een gouden duo met als doel Play-off 1. In 2013 werd Harbaoui Belgisch topschutter bij Lokeren met Remacle aan zijn zij, in 2010 werd Leuven kampioen in tweede klasse toen het duo Harbaoui-Remacle een voet had in 45 treffers.

In alle dossiers, ook dat van Thelin, heeft manager Mogi Bayat een aandeel.