Rensters willen zelfde BK-parcours en prijzengeld als mannen

Dat de vrouwen zondag in de cross op een lichter parcours moeten rijden dan de mannen, is een fout signaal. Volgens de leading lady van de Belgische cross Sanne Cant (26) voedt de Belgische bond daarmee zelfs de criticasters van het vrouwenwielrennen. Zij zullen volgens Cant stellen dat de rensters niet hetzelfde prijzengeld verdienen als de mannen, aangezien ze niet dezelfde prestatie neerzetten.

De winnaar bij de mannen krijgt zondag 2.300 euro. Bij de vrouwen bedraagt de hoofdprijs slechts 485 euro De winnaar bij de mannen krijgt zondag 2.300 euro. Bij de vrouwen bedraagt de hoofdprijs slechts 485 euro

“Ik had graag hetzelfde parcours als de mannen gereden. Het is mij niet om de moeilijkheidsgraad te doen. Het gaat om een andere discussie”, aldus de zevenvoudige kampioene. Voor de vrouwen en de nieuwelingen bij de mannen besliste de organisatie de zware passage op het strand van Oostende sterk in te perken. De vrouwen rijden nog wel tot op het strand, maar volgen daar nauwelijks de vloedlijn en keren dan weer onmiddellijk terug naar de brug richting Hippodroom. Geen grote lus dus, noch zwaar loopwerk op het strand voor hen.

“Opmerkingen dat we wel hetzelfde prijzengeld als de mannen willen, maar niet bereid zijn om over hetzelfde parcours te rijden, zullen ook nu weer opduiken. Dat vind ik dus zeer jammer”, aldus Cant. “Tegenstanders van gelijk prijzengeld voor mannen en vrouwen krijgen met deze beslissing dus extra argumenten aangereikt.” Een hoger prijzengeld, gelijkwaardig aan de mannen, staat hoog op de agenda bij diverse vrouwen in het peloton.