Steve Tielens danst de polonaise met Monique in nieuwe clip

Steve Tielens werd eind vorig jaar één van de meest besproken personen in de Vlaamse showbizz nadat in The Show Must Go On op Vier te zien was hoe hij zijn assistente Monique als een slavin behandelde. Maar dat negatieve beeld probeert de zanger nu definitief recht te trekken door Monique een glansrol te geven in zijn nieuwe videoclip.

Op zijn nieuwe single Ik en Monique brengt hij een lofzang op zijn trouwe manusje-van-alles, en ze mag ook mee de polonaise dansen in de clip. “Daar waar ons Monique is, is het bal”, klinkt het. “We hadden vóór het tv-programma al het idee om samen een carnavalssingle op te nemen, want ik had al het vermoeden dat wij als duo tot een soort gimmick zouden uitgroeien. We hebben het gemerkt op het Festival van de Am­biance en op de kerstmarkten die we gedaan hebben: Monique is echt een BV geworden. We hebben fotokaarten voor haar laten maken, want ze moet zelf ook al handtekeningen uitdelen. En dat op haar 72ste, een geschenk uit de hemel is dat voor zo iemand. Ze mag ook mee op het podium als we de nieuwe single brengen. Ze heeft zelfs haar eigen dansje bedacht.”

Tielens schreef de tekst en de muziek voor het eerst helemaal zelf en ziet het nummer vooral als een bevestiging van zijn respect voor Monique. “Het was er soms een beetje over hoe we in The Show Must Go On in beeld kwamen, maar zo werkt televisie. Ik denk dat veel mensen dat wel ingezien hebben bij de laatste twee afleveringen. De storm is gaan liggen intussen. Ik zou het op net dezelfde manier aanpakken, hoor. Voor mij mag er gerust nog zo’n programma komen. Vroeger kende zestig procent van Vlaanderen mij, nu is dat vijfennegentig procent. Ik heb het ook aan de boekingen gezien: mijn aantal optredens is meer dan verdubbeld.”