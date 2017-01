Tom, je hebt een banaan in je oor

Quick Step Floors is sinds maandag in Calpe bezig aan de tweede van drie ploegstages. De speeltijd is voorbij, hard trainen is vanaf nu de boodschap. Maar tussen de fietstochten aan de Spaanse Costa Blanca kan er wel nog af en toe gelachen worden. Zo steekt Iljo Keisse een banaan in het oor van Tom Boonen en doen beiden de beroemde sketch van het tv-programma Sesamstraat na waarbij Bert opmerkt dat zijn maatje Ernie een banaan in zijn oor heeft steken. Om net als de twee typetjes ook via een banaan een telefoongesprek te beginnen, zit er nog niet in. Maar zeg nu zelf: Ernie Boonen en Bert Keisse. Dat klinkt toch?