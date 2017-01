Een op vier hoogbegaafden kampt met burn-out

Eén op de vier hoogbegaafden in ons land krijgt in de loop van zijn of haar carrière te maken met een burn-out. Dat is vijf keer meer dan bij gewone werknemers. “Hoog­begaafden denken vijf stappen vooruit. Op een werkvloer levert dat conflicten op”, zegt onderzoeker Tessa Kieboom.

Een goede 2 procent van de Belgen is hoogbegaafd, en heeft dus een IQ boven de 130. Zo slim, dan ligt een topcarrière voor het grijpen, zou je denken. De werkelijkheid is minder mooi, blijkt uit onderzoek van het expertisecentrum Exentra, dat zo’n 6.000 mensen met een hoge intelligentie begeleidt in hun loopbaan. Het centrum bevroeg 352 volwassen hoogbegaafden, en kwam tot opvallende conclusies.

“Eén op de vier hoogbegaafden krijgt te maken met ofwel een burn-out, ofwel een bore-out, of voelt zich vroeg of laat zowel opgebrand als compleet uitgekeken op de job. Dat is een ontzettend hoog aantal, liefst vijf keer hoger dan bij gewone werknemers”, zeggen Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx, bestuurders bij Exentra. “Hun hoge ­intelligentie staat deze mensen dan ook vaker in de weg dan dat het deuren opent.”

Ann Mertens (50) kan erover meepraten. “Mijn IQ van 134 is meer een vloek dan een zegen”, zegt ze. “Conflicten met de baas, onbegrip bij collega’s, weggestuurd worden omdat ik overgekwalificeerd ben: ik heb het allemaal meegemaakt.”