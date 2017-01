Nog nooit zoveel asielzoekers erkend als vorig jaar

Nooit eerder heeft België zo veel asielzoekers als vluchteling ­erkend als in het jaar 2016. Bijna 15.500 vol­wassenen en hun kinderen mogen in ons land blijven, zegt het Commissariaat­Generaal voor de Vluchtelingen (CGVS), dat hierover onafhankelijk oordeelt. Het gaat vooral om Syriërs, Af­ghanen en Irakezen.

De recordcijfers komen er doordat heel veel Syriërs in België asiel aanvroegen. Aan de oorlogssituatie in hun land valt niet te twijfelen, waardoor vorig jaar 7.000 Syrische aanvragen tot asiel een positief antwoord kregen. Deze mensen mogen in België blijven, in principe tot het einde van het conflict, al zal vermoedelijk een groot deel zich ook definitief in België vestigen.

“Los van de vele Syrische aanvragen hebben ook de medewerkers van het Commissariaat-Generaal in 2016 een krachttoer geleverd, door het voorbije jaar veel meer asieldossiers te beoordelen dan de voorbije jaren”, zegt commissaris-generaal Dirk Van den Bulck.

In 2016 werden bijna een derde meer dossiers behandeld dan in 2015. “En in bijna zes op de tien van deze dossiers bleek dat de asielaanvraag daadwerkelijk gegrond was”, aldus Van den Bulck. Alles samen mogen zo’n 15.500 asielzoekers hier blijven. Daar komen vermoedelijk nog zo’n duizend mensen bij via gezinshereniging. De aanvraag van zo’n 12.000 andere asielzoekers is niet aanvaard. Zij moeten nu hun afwijzing in principe ons land weer verlaten.

Deal met Turkije

Van Den Bulck vermoedt dat volgend jaar beduidend minder vluchtelingen zullen worden erkend, alleen al omdat het aantal asielaanvragen in ons land de voorbije maanden fors is gedaald. “Het aantal aanvragen is meer dan gehalveerd ten opzichte van 2015, van bijna 45.000 aanvragen in 2015 naar slechts 18.700 vorig jaar.” Waarmee voor ons land het ­ergste van de asielcrisis achter de rug lijkt.

Toch blijft het uitkijken naar wat er op het wereldtoneel gebeurt, beklemtoont Van den Bulck. “En houdt bijvoorbeeld het akkoord tussen Turkije en Europa stand, waardoor het voor asielzoekers intussen veel moeilijker is geworden om via Turkije Europa te bereiken? Intussen hebben verschillende Europese landen weliswaar ook maatregelen genomen, waardoor het voor asielzoekers niet langer ­mogelijk is om zo vlot doorheen ­Europa te reizen als pakweg een jaar geleden.”

Een serieuze uitdaging

De vele asielerkenningen vormen een serieuze uitdaging voor de verschillende overheden in ons land, gaande van gemeenten die de erkende vluchtelingen moeten helpen bij het vinden van huisvesting, tot het onderwijs dat extra schoolbanken moet voorzien.

Al vindt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten dat de lokale besturen intussen voldoende tijd hebben gekregen om zich voor te bereiden, “waardoor we in de praktijk weinig problemen verwachten”.