Alsof Ian Thomas niet genoeg vrouwelijke aandacht krijgt, maakte hij zijn fans het hoofd nog doller.

De negentien­jarige zanger postte een foto van zichzelf op zijn Instagram. Poedelnaakt. Thomas poseert onder een buitendouche in de tuin, met enkel zijn handen om zijn privédelen te bedekken. “Kan iemand me wat kleren brengen?”, vraagt hij erbij. Reacties lieten niet lang op zich wachten: “Gooi je handen in de lucht” of “Ik kom eraan”, passeerden meer dan eens de revue.