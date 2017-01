AB Inbev maakt pintje duurder (op café én in supermarkt)

Marktleider AB Inbev verhoogt volgende maand de prijs van haar pilsbier. Horeca Vlaanderen raadt cafébazen aan om de verhoging zo snel mogelijk door te rekenen.

Concreet wordt een bak bier straks zo’n 37 cent duurder, de prijs van een glas bier stijgt met zo’n 1,4 cent. Horeca Vlaanderen verwacht niet dat alle cafébazen meteen een verhoging doorvoeren. Sommigen wachten enkele stijgingen af om meteen 5 of 10 cent meer te vragen. “We raden toch aan om niet te lang te wachten”, aldus woordvoerder Gerrit Budts. “Op je totale verkoop van alle bier in een jaar, maakt zo’n lichte stijging wel een merkbaar verschil in de marges die je kan halen. Je riskeert dat je rentabiliteit onder druk komt te staan.”

Volgens AB Inbev is het inmiddels van september 2015 geleden dat het bedrijf nog een prijsstijging doorvoerde. “De verhoging is nodig om lange termijninvesteringen in de Belgische markt te financieren”, luidt het. “De recente innovaties zoals Jupiler 0,0%, de Hoegaarden radlers maar ook het hoppige Leffe Royale gamma zijn recente illustraties van deze aanpak.” InBev investeert jaarlijks meer dan 100 miljoen euro in dergelijke projecten, luidt het nog.

In sommige cafés kost een pintje nu al 3 euro, of meer. Maar dat is volgens Horeca Vlaanderen toch eerder de uitzondering. “Je kan een brasserie op een drukke plaats in Brussel niet vergelijken met een café op het platteland. In de hoofdstad zullen de huurprijzen van het pand alleen al een stuk hoger liggen.”

“Bier is en blijft een zeer democratisch geprijsd product”, aldus nog Korneel Warlop, AB InBev woordvoerder. “Een glas pilsbier is naast water en koffie nog steeds vaak de goedkoopste consumptie op de kaart. In vergelijking met het buitenland zou je zelfs kunnen zeggen dat bier in België goedkoop is.”

Het is nog niet duidelijk of ook andere brouwers hun prijzen voor pilsbier verhogen. Het verleden leert wel dat zij meestal volgen.