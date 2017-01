Alweer veel transferactiveit bij Zulte Waregem en Oostende

Geen voetbal in de Jupiler Pro League, maar geef toe: de transferperiode is bijna even spannend. Een rondje nieuws uit eerste klasse.

Seizoensrevelatie Zulte Waregemvertrekt deze namiddag naar Zuid-Spanje, Essevee vliegt vanuit Oostende naar Malaga. Net als vorig seizoen worden de batterijen herladen in Marbella. Maar ook naast het veld beloven het nog drukke dagen te worden bij de West-Vlamingen. Tot vandaag werd alleen de komst bevestigd van Babacar Gueye. De 22-jarige Senegalese spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Hannover 96.

Yoan Severin, de 19-jarige centrale verdediger van Juventus, woonde gisterochtend de training bij, maar er is nog geen overeenkomst. Al ziet alles ernaar uit dat de Fransman eerstdaags een handtekening zet onder een driejarig contract en gratis overkomt van Juventus. Voorlopig vliegt hij nog niet mee naar Marbella. Wel mee is de 19-jarige spits Paulin Puel (zoon van Southamptontrainer Claude Puel) uit de ­beloftenploeg van de Franse eersteklasser Nice. Hij mag in Zuid-Spanje testen. Verboom (interesse van Guingamp) en Obbi Oulare (Westerlo) mogen nog steeds weg, maar trekken wel mee op stage. Vetokele, nog tot gistermiddag het hof gemaakt door Westerlo, koos ­finaal toch voor STVV en is dus vertrokken.

Karim Essikal – door Waregem uitgeleend aan Moeskroen– wil in 1A blijven en – wil niet naar Cercle.

Oostende mist trio

KV Oostende hervatte gisteren de training. Dat deed het met de nieuwe keeper William Dutoit, maar nog zonder Cyriac, Marusic en El Ghanassy. Dat trio sluit morgen aan om dan mee te reizen naar het Spaanse Algorfa. Een Arabische transfer van Cyriac is nog altijd niet uitgesloten, net zoals een vertrek van Andile Jali. De Zuid-Afrikaan meldde zich gisteren wel zoals afgesproken op training. Voorts mag ook linksback Antunes uitkijken naar een nieuwe werkgever. En als Cyriac blijft, dan is het realistisch dat Akpala of Pedersen mag vertrekken.

Testers in Kortrijk

Kortrijkhernam gisteren de training zonder de naar Roda vertrokken Papazoglou en zonder Kagé, die in het kader van de Afrika Cup nog op stage is met Congo. Topscorer Saadi was wel aanwezig, net als de testers Crépeau en Marco Weymans. Beiden blijven op proef tot 20 januari. Kortrijk traint vandaag en morgen op Belgische bodem en doet dat ook nog op zondagmorgen. Nadien vertrekt de ­hele delegatie naar het Hollandse Mierloin de buurt van Eindhoven. Maandag speelt KVK dan in de vroege namiddagtegen NAC Breda, de nieuwe club van Stijn Vreven. De Kerels blijven vier dagen in Nederlanden zetten hun voorbereiding dan verder in eigen land.

Internationale connectie

In aanloop naar de Afrika Cup won Hugo Broos met Kameroen gisteren een oefenwedstrijd tegen Congo met 2-0. Siani (Oostende) speelde de tweede helft en Fai (Standard) viel een half uur in. Bij Congo stond Antwerpdoelman Nicaise Kudimbana negentig minuten onder de lat.

Nieuwkomer Gary Martin was aanwezig op de eerste training van Lokeren. De testen van Patosi verliepen positief waardoor hij waarschijnlijk meegaat op stage.

KV Mechelenlast oefenmatchen in tegen RFC Tilleur op zondag 8 januari (15 uur) en KV Kortrijk op zaterdag 14 januari (14.30 uur). Tussendoor speelt KV ook nog op Boom (11/01).