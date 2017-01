Uit de hand gelopen Franse match moet herspeeld worden én leidt tot puntenaftrek

Het competitieduel van de vijftiende speeldag in de Franse Ligue 1 tussen Metz en Lyon moet herspeeld worden. Dat heeft de disciplinaire commissie van de Franse voetballiga (LFP) donderdag beslist. Metz moet bovendien ook twee punten inleveren.

Foto: AFP

Het duel moest op 3 december stopgezet worden omwille van een vuurwerkincident. Op het halfuur kreeg Lyon-doelman Anthony Lopes verzorging na een blessure, toen supporters van Metz voorwerpen en zelfs een voetzoeker naar de goalie gooiden. Die ontplofte erg dicht in de buurt van de Portugese goalie, die er nog alles aan deed om tijdig weg te rollen. De wedstrijd werd definitief gestaakt, de onfortuinlijke Lopes moest naar het ziekenhuis maar hield geen blijvende gehoorschade over aan het incident.

Toen de ref de wedstrijd staakte, leidde Metz met 1-0. De LFP besliste donderdag echter dat de partij achter gesloten deuren herspeeld moet worden in het Stade Saint-Symphorien op een later te bepalen datum. Bovendien wordt Metz bestraft met een puntenaftrek van drie punten, waarvan één voorwaardelijk. Ze hebben nu nog zeventien punten en zaken naar de negentiende en voorlaatste plaats in de Ligue 1.