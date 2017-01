Ook Obi Mikel trekt naar China

De Nigeriaan John Obi Mikel verruilt Chelsea voor de Chinese Super League. De 29-jarige middenvelder heeft een contract ondertekend bij Tianjin Teda, de club die eerder deze week ook al Ajacied Nemanja Gulelj vastlegde. Donderdag werd de Nigeriaan medisch gekeurd in de stad op 130 kilometer van Peking.

Mikel speelde sinds 2006 bij Chelsea, maar is dit seizoen op een zijspoor beland. Onder trainer Antonio Conte kwam hij nog geen enkele keer in actie. Hij mocht transfervrij vertrekken bij de Londense club en tekende een lucratief contract in China dat hem volgens lokale media een weeksalaris betaalt van zo’n 164.000 euro.

De Nigeriaan won met Chelsea in tien jaar tijd één keer de Champions League, twee titels in de Premier League en vier keer de FA Cup. Tianjin Teda is niet te verwarren met stadsgenoot Tianjin Quanjian, de club die eerder deze week Rode Duivel Axel Witsel wist te strikken.