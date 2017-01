Bevel van Trump: alle ambassadeurs moeten terugkeren voor hij president is

Alle politiek benoemde Amerikaanse ambassadeurs die aangeduid zijn door Barack Obama moeten voor 20 januari (de dag dat Donald Trump president wordt) terugkeren naar de Verenigde Staten. Dat meldt het team van Donald Trump. De maatregel geldt ook voor Denise Bauer, de Amerikaanse ambassadeur voor België.

De richtlijn is een verrassing voor veel ambassadeurs. Het gaat om politieke ambassadeurs op essentiële posten, zoals Brussel, maar ook Berlijn, Londen en Ottawa. De Verenigde Staten zullen hierdoor mogelijk voor maanden geen ambassadeur in die landen hebben.

De Amerikaanse ambassadeur in ons land gaat nu op zoek naar een manier om te vermijden dat ze moet verhuizen, zodat haar dochter haar schooljaar in Brussel kan afronden.

De nieuwe president wil een groot deel van Obama’s verwezenlijkingen in binnen- en buitenland ontmantelen. Er worden in tegenstelling tot het verleden ook geen uitzonderingen toegestaan. Vroeger konden ambassadeurs, zeker degenen met schoolgaande kinderen, een aantal weken of zelfs maanden ter plekke blijven.

Een official van Trumps team vertelde de New York Times dat de beslissing niet met slechte wil te maken heeft. Het team wil enkel dat de afgevaardigden van Obama op tijd vertrekken.

Oud-ambassadeur Robert Pearson wijst erop dat dit Amerikaanse belangen kan schaden, en oud-ambassadeur Derek Shearer merkt een “element van wrok en vergelding” op.