Deze vrouw doet wel iets heel bijzonders om haar bevalling op te wekken

Na haar uitgerekende datum trok de hoogzwangere Zweedse personal coach Sara Wiss nog naar de fitness om wat oefeningen te doen. Met succes blijkbaar, want een dag later is ze bevallen.

De Zweedse Sara Wiss is een populaire personal coach met meer dan 10.000 volgers op Instagram. Ze woont in Stockholm en postte al geregeld foto's met haar hoogzwangere buik in de fitness.

41 weken zwanger was er op haar pagina plots een filmpje te zien waarop ze lichte optrekoefeningen of pull-ups deed aan de bar. "Na een paar weken in de zetel begon ik me te vervelen en werd ik gefrustreerd", postte de sportieve mama bij het filmpje. "Tijd dus voor een lichte training."

En die heeft zowel de mama als de baby duidelijk deugd gedaan want de dag erop is Sara bevallen van een flinke zoon.

Keep calm! I'm still pregnant.... ?? Men nu blir det inga fler pullups innan Pyret kommer. Har vilat i soffan i två veckor, börjar bli frustrerad, seg och rastlös! Så en liten sväng till Bosön med lätt träning och bastu kanske kan sätta fart.... ?? ?????? ?? #week41 #weightedpullups Een video die is geplaatst door Sara Wiss ?? Coach Sara (@sara.wiss) op 2 Jan 2017 om 7:53 PST

Een foto die is geplaatst door Sara Wiss ?? Coach Sara (@sara.wiss) op 30 Nov 2016 om 8:04 PST