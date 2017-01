OVERZICHT. Anderlecht grootste slachtoffer van Afrika Cup

In volle aanloop naar de Afrika Cup wordt stilaan duidelijk hoeveel spelers de Jupiler Pro League zal moeten missen door hun aantreden op het landentoernooi. Anderlecht is het zwaarst getroffen met de afwezigheid van Kara Mbodj, Sofiane Hanni en Frank Acheampong, maar ook Standard en KV Oostende moeten elk drie spelers missen. Zo verdwijnen ook Knowledge Musona en Mathieu Dossevi de komende weken van onze velden.

De Afrika Cup loopt van 14 januari tot 5 februari en vindt deze keer plaats in Gabon, het thuisland van Oostende-doelman Didier Ovono. Hoe lang de speler in kwestie onbeschikbaar is, hangt er natuurlijk vanaf hoe ver zijn land doorstoot in het toernooi.

Anderlecht: Kara Mbodj (Senegal), Sofiane Hanni (Algerije), Frank Acheampong (Ghana).

KAA Gent: Kalifa Coulibaly (Mali)

Standard: Mathieu Dossevi (Togo), Collins Fai (Kameroen), Faroek Miya (Oeganda)

KV Oostende: Knowledge Musona (Zimbabwe), Sébastien Siani (Kameroen), Didier Ovono (Gabon)

KV Kortrijk: Hervé Kage (DR Congo) (*)

STVV: Mamadou Bagayoko (Ivoorkust), Dakonam Djene (Togo)

Moeskroen: Hassan Trezeguet (Egypte)

(*): nog niet bevestigd