Aubameyang noodgedwongen in training op gala Afrikaans Voetballer van het Jaar

Riyad Mahrez werd gisteravond bekroond als beste Afrikaanse voetballer van 2016, maar wie het gala volgde kon eigenlijk maar over één ding praten: de bizarre outfit van Dortmund-ster Pierre-Emerick Aubameyang. Die daagde als enige niet op in kostuum, maar stond zowaar in trainingsbroek, t-shirt en pet op het podium. Voordat u begint te lachen: Aubameyang had wel degelijk een goede uitleg klaar. De vlucht van de Gabonees was immers slechts enkele uren voor het gala geland, waarop bleek dat de bagage van de superster was zoekgeraakt. Aubameyang moest dus noodgedwongen in de outfit waarmee hij het vliegtuig was opgestapt naar het gala. Dat maakte hij ook via sociale media duidelijk aan zijn volgers. “Dus we zullen zo naar het gala moeten gaan”, schreef hij bij een foto van zichzelf in de trainingsoutfit, om af te sluiten met een ironisch bedankje aan de luchtvaartmaatschappij. Al vragen wij ons dan weer af of iemand die vier miljoen euro per jaar verdient in zo’n geval niet nog gauw ergens een kostuum vandaan kan toveren.