Rechter wijst klacht Nederlandse vakbond FNV tegen FIFA af

Een rechtbank in Zwitserland heeft een klacht van de Nederlandse vakbond FNV over de erbarmelijke werkomstandigheden van arbeiders in Qatar vrijdag afgewezen. De vakbond had Wereldvoetbalbond FIFA voor de rechter gedaagd vanwege structurele schendingen van mensenrechten bij de bouw van stadions voor het WK voetbal van 2022 in de oliestaat.

De FNV wilde dat de FIFA zou erkennen dat het een verkeerde beslissing is geweest het WK aan Qatar toe te wijzen, eiste dat de bond er alles aan zou doen de leef- en werkomstandigheden van de werknemers te verbeteren en had ook namens een slachtoffer een schadeclaim ingediend.

Volgens de FIFA heeft de rechter in Zürich bepaald dat de Wereldvoetbalbond de situatie in Qatar goed controleert. “Ze zal er bij de autoriteiten in Qatar voortdurend op aandringen veilige en fatsoenlijke werkomstandigheden te creëren.”

De FNV werkte in de zaak samen met twee vakbonden uit Bangladesh en de Bengaalse arbeider Nadim Alam. De bond houdt de FIFA verantwoordelijk voor de schending van de mensenrechten van duizenden migrantenarbeiders, die volgens de vakbond als moderne slaven werken aan de bouw van de stadions voor het WK. “Duizenden straatarme arbeiders uit bijvoorbeeld Bangladesh, India en Nepal werken zich soms letterlijk dood om dit voetbalfeest te laten slagen”, schreef de FNV in oktober, toen het de rechtszaak aankondigde.

De FNV meent dat de FIFA bij de toewijzing veel meer garanties had moeten afdwingen voor leefbare omstandigheden van de migrantenarbeiders. Voor Alam, die als voorbeeld diende voor de moderne slavernij, eiste de FNV een vergoeding van 10.000 euro.