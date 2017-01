Ex-gouverneur Nationale Bank Luc Coene overleden

Luc Coene, voormalig gouverneur van de Nationale Bank van België, is donderdag overleden. Hij was al enige tijd ziek en werd 69 jaar.

Luc Coene (1947) startte zijn professionele carrière in 1973 bij de Nationale Bank van België. Later werkte hij ook voor het IMF en de EU Commissie. Hij werd ook verkozen als senator voor de VLD, was kabinetschef voor premier Guy Verhofstadt, en secretaris van de Ministerraad.

In 2003 werd hij minister van Staat, en keerde hij terug naar de Nationale Bank. Eerst als Vice-Gouverneur en van 2011 tot 2015 als Gouverneur. In maart 2015 stapte hij over naar de Europese Centrale Bank als toezichthouder op de Europese grootbanken.

Luc Coene bekleedde ook verschillende andere mandaten, waaronder ondervoorzitter van de Raad Van Bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg.

Hij was ook bestuurslid van SN Airholding en lid van het Strategisch Committee en het Audit Committee.