Oudste vrouw in België blaast 112 kaarsjes uit

Vorig jaar was het een extra speciale editie, want toen vierde Alicia voor de eerste keer haar titel als “oudste vrouw in België”. Foto: efo

Oostende - 112 kaarsjes op je verjaardagstaart. Het is niet veel mensen gegeven, maar Alicia Van den Berghe-Corveleyn viert haar 112de levensjaar met veel plezier in haar kamertje in een woonzorgcentrum in Oostende.

Op 8 januari 2015 werd Alicia (toen nog) Van den Berghe geboren in Oostende. In de Eerste Wereldoorlog vluchtte de vrouw met haar ouders naar het Verenigd Koninkrijk, maar uiteindelijk kwam ze terug naar België. Daar leeft ze nu al meer dan een jaar aan zee.

Haar geheim? “Een stuutje met américaini preparé”

Haar verjaardag viert ze het liefst in intieme kring. Vorig jaar was haar verjaardag nog specialer, toen vierde ze voor het eerste keer haar titel als “oudste levende vrouw in België”. Alicia is wel niet de oudste Belgische vrouw. Dat is Maria Anne de Sousberghe die op 7 november reeds 112 werd, maar zij verblijft in de buurt van Londen.

Maar ook deze feestdag laat ze niet onopgemerkt voorbijgaan en dat vieren de mensen rondom haar maar al te graag. De stad Oostende heeft haar alvast een mooie ruiker gestuurd. Ook het woonzorgcentrum Lacourt, waar ze woont, heeft een verrassing in petto. Haar grote geheim voor haar mooie leeftijd? “Een stuutje met américain preparé”, verklapt ze.

Breekt ze dit jaar alle records?

Nu, in 2017 kan Alicia ook op alle vlakken de oudste vrouw in België worden. De titel van “oudste levende vrouw in België” heeft ze al, maar ze kan dit jaar ook Joanna Catharina Deroover voorbijsteken. Zij werd 112 jaar en 186 dagen, maar overleed op 6 december 2002.