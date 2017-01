Chelsea-trainer: “Batshuayi mag zondag starten”

Een basisplaats versieren in de Engelse hoogste klasse is Michy Batshuayi nog niet gelukt, maar de Rode Duivel mag zondag in de FA Cup wel starten. Dat heeft Chelsea-trainer Antonio Conte vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Chelsea komt komende zondag in actie in de derde ronde van de Engelse beker tegen het bescheiden Peterborough. Rode Duivel Batshuayi zal dan meteen vanaf de aftrap spelen, bevestigde trainer Antonio Conte.

“Batshuayi zal zondag een basisplaats krijgen”, vertelde hij op zijn persconferentie. “Het wordt een mooie kans voor hem. De Premier League is zeer fysiek, maar Batshuayi went eraan. Dit wordt een kans, voor hem en nog anderen die nog niet zoveel in actie kwamen, om me te tonen dat ze meer moeten spelen.”

Voor de Rode Duivel wordt het nog maar de vierde basisplaats voor The Blues sinds hij vorige zomer werd overgenomen van Olympique Marseille. Het was echter telkens in de League Cup dat de aanvaller mocht starten, in de Premier League moet hij het meestal stellen met korte invalbeurten, mede omdat Diego Costa aan een uitstekend seizoen bezig is in de Britse hoofdstad. In vijftien officiële wedstrijden voor Chelsea kwam ‘Batsman’ dit seizoen nog niet verder dan drie doelpunten en een assist. Zijn laatste basisplaats dateert er intussen van eind oktober in de League Cup op bezoek bij West Ham.

“Mix tussen basisspelers en reserven”

Chelsea zet na een mager seizoen deze voetbaljaargang alles op de titel in de Premier League en dus krijgen heel wat basispionnen wegens het drukke programma in Engeland vaak rust in de bekercompetities. Het leidde enkele maanden geleden op bezoek bij The Hammers tot de uitschakeling in de League Cup en ook zondag mogen er in de FA Cup wat wijzigingen verwacht worden in de basiself van Conte. “We proberen een mix te vinden tussen basisspelers en reserven die dit seizoen nog niet veel gespeeld hebben”, aldus de Italiaan, die woensdag een reeks van dertien opeenvolgende competitiezeges ten einde zag komen op het veld van Tottenham Hotspur.

“Eén nederlaag is genoeg en het is belangrijk om snel weer wedstrijden te winnen, te beginnen in de FA Cup. Mijn spelers hebben alvast de juiste mentaliteit getoond na de nederlaag. Peterborough zal, gesteund door heel wat meegereisde fans, gemotiveerd zijn om tegen ons een resultaat te halen.”