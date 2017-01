Waasland-Beveren strikt jonge Senegalese spits

Beveren - Waasland-Beveren heeft met Cherif Ndiaye een jonge offensieve kracht vastgelegd. De 20-jarige centrumspits uit Senegal zette zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen, zo meldt het nummer 14 uit de Jupiler Pro League vrijdag.

Ndiaye genoot zijn opleiding in HLM Grand Yoff FC, in de Senegalese academie werd hij ontdekt door de scouts van Waasland-Beveren. De aanvaller trainde al even mee met de A-kern van de Waaslanders. “De jongeling kwam er heel goed uit en toonde dat hij over heel wat talent beschikt”, zo klinkt het op de clubwebsite.