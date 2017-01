KMI verhoogt waarschuwing: “Stel verplaatsing zoveel mogelijk uit”

Het kan vrijdagavond en zaterdag gevaarlijk glad worden op de wegen. In de loop van vrijdagnacht wordt de situatie het ernstigst en gaat ‘code oranje’ van kracht, zo meldt het KMI vrijdag. Daarbij raadt het weerinstituut aan om verplaatsingen zoveel mogelijk uit te stellen.

De problemen komen door de neerslagzone die vrijdagavond en zaterdag traag van west naar oost over het land trekt. Bij vriestemperaturen dient men overal in het land rekening te houden met eerst lichte sneeuwval, later aanvriezende regen en ijzelvorming die de wegen en voetpaden gevaarlijk glad kunnen maken, aldus het KMI.

Vanaf vrijdagavond geldt in heel het land de alarmcode ‘geel’. Het KMI verwacht met andere woorden dan gladheid op de grond en raadt aan om de snelheid te matigen en voldoende afstand te houden.

In de loop van de nacht, afhankelijk per provincie, gaat dit in heel het land over in code oranje. Daarbij wordt uitgebreide gladheid op de grond verwacht. “Deze gladheid zal het verkeer erg bemoeilijken of stremmen en zeer gevaarlijk maken. Hou daarom voldoende afstand in het verkeer en tracht uw verplaatsing zoveel mogelijk uit te stellen. Wees dus voorzichtig en geduldig.” Wat Vlaanderen betreft, geldt code oranje in Limburg tot zaterdagavond, aan de kust is dit maar tot de ochtend.

Nadien geldt opnieuw kort code geel. In Vlaanderen verwacht het KMI vervolgens zaterdag in de loop van de dag geen problemen meer. Aan de kust zijn er vanaf zaterdagvoormiddag geen problemen meer, in Limburg pas vanaf de late avond. In Luik, Namen en Luxemburg geldt code geel wel tot zondagochtend.