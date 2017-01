Recordmaanden maken terreurdip niet goed op Brussels Airport

Brussels Airport heeft vorig jaar 21,8 miljoen passagiers over de vloer gekregen. Dat is 7 procent minder dan in het recordjaar 2015. Een eindspurt - met records in november en december - bleek niet voldoende om de negatieve impact van de aanslagen van 22 maart nog uit te wissen. Dat meldt de luchthaven vrijdag. Het vrachtvervoer nam wel toe.

Na de aanslagen konden er twaalf dagen lang geen passagiersvluchten vertrekken vanop Brussels Airport. Begin april werd er geleidelijk heropgestart, maar pas in juni draaide de luchthaven weer op volledige capaciteit. En het duurde tot november voor de luchthaven het aantal reizigers opnieuw zag toenemen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Met 1,74 miljoen passagiers in november (+2,9 procent) en 1,68 miljoen reizigers in december (+8,3 procent) werden zelfs records voor de respectievelijke maanden in de boeken geschreven.

Die eindspurt volstond echter niet om de jaarcijfers nog in de “plus” te krijgen. Uiteindelijk klokte de luchthaven 2016 af op 21.818.418 passagiers. In 2015 waren het er nog 23,46 miljoen.

Het verlies door de aanslagen is groter dan het verschil tussen beide cijfers, want tot 22 maart leek Brussels Airport goed op weg om de kaap van 25 miljoen passagiers te halen in 2016, zo zei CEO Arnaud Feist eerder. In dat opzicht kostten de aanslagen de luchthaven meer dan 3 miljoen reizigers.

Het vrachtvervoer op Brussels Airport steeg vorig jaar wel, met 1,1 procent tot bijna 494.637 ton. “Vooral in de tweede helft van het jaar werden sterke groeicijfers genoteerd, zodat het verlies door het vertrek van Jet Airways en de impact van de aanslagen op jaarbasis gecompenseerd werden”, stelt de luchthaven.

