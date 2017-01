Buffalo’s oefenen tegen Chinese eersteklasser

AA Gent werkt zijn winterstage af van 5 tot 11 januari in het Spaanse Oliva Nova. Onze man ter plaatse Michaël Van Damme houdt u dagelijks op de hoogte van het reilen en zeilen bij de Buffalo’s.

6 januari: Louwagie kijkt toe hoe spelers afzien

AA Gent staat na een ochtendloop op het strand opnieuw op het trainingsveld. Er volgt in de namiddag nog een trainingssessie, dus het wordt een zware dag. Algemeen directeur Michel Louwagie is naar Spanje afgezakt en volgt de training vanuit de tribune.

Intussen is de tegenstander voor de tweede oefenmatch dinsdag bevestigd: AA Gent speelt tegen de Chinese eersteklasser Yanbian FC. In principe om 15u45. Zondag oefent AA Gent om 15u tegen Willem II.

Foto: BELGA

5 januari: vijf doelmannen

AA Gent heeft vandaag voor het eerst getraind op stage in Oliva Nova, Spanje. Milicevic en Nielsen zijn ziekjes en ontbreken. Ook Renato Neto is er niet bij op het trainingsveld. De middenvelder deed in het hotel krachttraining voor de quadriceps. Nana Asare trainde individueel. Opvallend: liefst vijf doelmannen stonden op het oefenveld: nieuweling Kalinic, Rinne, Thoelen, Vandenbussche en de jonge Youn Czekanowicz.

Dieumerci Ndongala reisde niet mee naar Spanje. Hij is geblesseerd en revalideert in België.

Vijf doelmannen op training in Spanje Foto: Michaël Van Damme

Foto: BELGA

Jacob Rinne heeft weinig redenen om te lachen Foto: BELGA

Foto: BELGA

Stage: van 5 tot 11 januari in Oliva Nova (Spa)

Oefenmatchen: tegen Willem II (8 januari) en tegen onbekende tegenstander (10 januari)

Eerste wedstrijd: AA Gent - Charleroi (20 januari)